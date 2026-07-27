Dolazak Luke Vildoze u Partizan, naterao je Lazić da pošalje jasnu poruku.
Lazić nije direktno pomenuo Vildozu, ali je objavio fotografije nekadašnjih stranaca Crvene zvezde Čarlsa Dženkinsa i Majka Cirbesa, uz kratak, ali veoma upečatljiv opis:
"Samo njih dvojica."
Tri reči bile su dovoljne da pokrenu lavinu komentara na društvenim mrežama.
Navijači crveno-belih u tome su videli jasnu poruku o odanosti klubu, budući da su Dženkins i Cirbes ostali upamćeni kao stranci koji su se vraćali u Zvezdu i stekli poseban status među navijačima.
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