Dolazak Luke Vildoze u Partizan, naterao je Lazić da pošalje jasnu poruku.

Lazić nije direktno pomenuo Vildozu, ali je objavio fotografije nekadašnjih stranaca Crvene zvezde Čarlsa Dženkinsa i Majka Cirbesa, uz kratak, ali veoma upečatljiv opis:

"Samo njih dvojica."

Tri reči bile su dovoljne da pokrenu lavinu komentara na društvenim mrežama.

Navijači crveno-belih u tome su videli jasnu poruku o odanosti klubu, budući da su Dženkins i Cirbes ostali upamćeni kao stranci koji su se vraćali u Zvezdu i stekli poseban status među navijačima.