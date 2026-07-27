Mladi srpski napadač Mihailo Ivanović želja je Kaljarija, navodi specijalizovani “Calcio Casteddu”.

Kako se navodi, prva opcija člana Serije A je napadač Pariza Vilem Gebels, dok je Ivanović rezervno rešenje u slučaju da ne uspeju da angažuju Francuza.

Ivanović je pre dve godine prešao iz Vojvodine u Milvol u transferu vrednom 3.000.000 evra, što je opravdao, zabeleživši 22 gola i 3 asistencije na 87 nastupa u dresu engleskog kluba.

Ivanović je inače već bio u Italiji, pošto je sezonu 2022/23 proveo u Sampdoriji, ali je odigrao samo jednu utakmicu, dok se prošlog leta povezivao sa Laciom.