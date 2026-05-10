Napadač iz redova Milvola Mihailo Ivanović sutra od 21 čas pred svojim navijačima pokušaće da izbori plasman u Premijer ligu preko finala plej-ofa, a potom će u sredu svim srcem bodriti bivši klub Vojvodinu u finalu Kupa protiv Crvene zvezde.

Plasman u najjaču ligu sveta i trofej na „Karađorđu“ bili bi idealan scenario, kaže srpski fudbaler.

- Mislim da bi to bio idealan kraj sezone za mene – da oba kluba koja volim iz dubine duše ostvare svoje ciljeve. Da Milvol uđe u Premijer ligu, a da Vojvodina osvoji Кup Srbije i vicešampionsku poziciju u Super ligi Srbije. To bi za mene bila neverovatna sezona, navijački, ali i za oba kluba. Nadam se da će se baš tako završiti – izjavio je mladi napadač za klupski sajt Vojvodine.

Iskreno veruje da Novosađani mogu protiv favorita iz prestonice.

- Naravno da pratim svaki meč Vojvodine, sa velikim zadovoljstvom. Gledam svaku utakmicu i pratim kako se ekipa bori za trofej koji svi čekaju da se konačno vrati u Novi Sad. Sada nas očekuje borba za drugo mesto i finale Кupa Srbije, sa željom da se osvoji trofej. Pružam ovoj sjajnoj generaciji veliku podršku i znam da mogu do trofeja koji zaslužuju.

Ivanović je pretprošle godine ostao bez pehara u Kupu pošto je baš od Zvezde poražen sa 2:1.

- Mislim da je osvajanje Кupa velika želja svih kojima je Vojvodina u srcu, kao što je bila i meni kada smo igrali finale protiv Zvezde. Nažalost, tada nismo imali sreće da osvojimo trofej, ali verujem da ova ekipa, predvođena trenerom Miroslavom Tanjgom i predsednikom Dragoljubom Zbiljićem, koji radi fantastičan posao u klubu, ima velike šanse da osvoji Кup Srbije i donese pehar u Novi Sad. Svim srcem ću ih bodriti u sredu – zaključio je Ivanović.