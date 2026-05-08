Sve je spremno za novi veliki okršaj u završnici domaćeg fudbalskog Kupa, gde će snage po treći put zaredom odmeriti Crvena zvezda i Vojvodina.

Finalni duel igra se na stadionu "Lagator" u Loznici, a ulog je trofej i prestiž u najmasovnijem takmičenju.

Organizatori su potvrdili i tačan termin meča – finale je zakazano za sredu, 13. maj, sa početkom u 20 časova.

Crveno-beli u ovaj duel ulaze kao aktuelni osvajači Kupa Srbije, pošto su u prethodna dva finala upravo oni bili uspešniji od Novosađana. Tim iz Beograda ponovo ima priliku da kompletira duplu krunu, dok Vojvodina traži način da prekine negativan niz u finalima i dođe do svog trećeg trofeja u ovom takmičenju, nakon osvojenih pehara 2014. i 2021. godine.

Kao nominalni domaćin vodi se Crvena zvezda, pa će nastupiti u crveno-belim dresovima, dok će Vojvodina igrati u plavoj opremi. Beogradski klub je zadužen i za obezbeđivanje lopti za utakmicu, dok je kompletna organizacija u rukama Fudbalskog saveza Srbije. Predviđeno je da pehar pobedniku uruči predsednik saveza Dragan Džajić.

Veliko interesovanje vlada među navijačima oba kluba, a očekuje se da tribine stadiona budu gotovo ispunjene do poslednjeg mesta. Iako stadion prima oko 7.000 gledalaca, kapacitet će zbog bezbednosnih i organizacionih razloga biti dodatno prilagođen. Klubovi su već dobili svoje kontingente ulaznica.