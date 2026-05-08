Arina Sabalenka je već nekoliko godina u centru pažnje ne samo zbog fantastičnih izdanja na teniskim terenima, već i harizme, spontanosti i šarma. Beloruskinja verovatno najčešće od svojih koleginica koristi društvene mreže gde deli fotografije iz privatnog života.

Kako vreme odmiče, Sabalenka nije samo vrhunska teniserka, već je postala i modna ikona. Od skoro predstavlja "Guči", gostuje u raznim projektima koji se tiču mode, dok su sa tim došle i promene fizičkog izgleda. Bar tako tvrde navijači koji je godinama prate.

Tako je sve veća tema na društvenim mrežama da li je Arina Sabalenka imala estetske korekcije? Priča se o tome zapravo već nekoliko godina unazad, ali su fotografije sa mastersa u Rimu poslužile da se ponovo pokrene debata.

"Sabalenkini fileri su sve gori i gori", "Unakazila se", "Ljudi ne znaju kada da stanu sa filerima", "Prelepa je...", "Sačekaj još par godina, videćeš kako će izgledati. Kad kreneš, ne znaš da staneš", "Usne? Pa nije to jedino", "Užasno je", "Nadam se da će otok uskoro proći, i ja sam radila", samo su neki od komentara koji su se nizali na društvenim mrežama.

Sabalenka nikada javno nije govorila o estetskim korekcijama ali je pre nekoliko godina jednom navijaču ipak na Instagramu odgovorila na ružan komentar.

- Da li su mi usne prirodne? Samo prirodna lepota - napisala je prva teniserka sveta.

Arinu uskoro očekuje nastup na Rolan Garosu, gde će biti jedan od najvećih favorita za titulu, a nedavno je predstavila odevnu kombinaciju u kojoj će nastupati u Parizu.