Ukrajinska teniserka Oleksandra Olinikina, nedavno je ispričala da joj je WTA "pretila kaznama od više desetina hiljada dolara" i "diskvalifikacijom" zbog kritika na račun pojedinih ruskih i beloruskih tenisera, a koje je zaista napadala u prethodnom periodu, pre svega na Australijan openu.

Ona je oštro kritikovala koleginice i kolege iz Rusije i Belorusije, a posebno najbolju teniserku sveta Arinu Sabalenku, ističući da ih neće pustiti na miru dok se u potpunosti ne distanciraju od onih koji su započeli sukobe u Ukrajini.

- Ja sam žrtva rata. Ne mislim da je fer da me na bilo koji način kažnjavaju i ograničavaju moju slobodu govora. Mislim da je to zapravo užasno. To je pogrešno i nema veze sa sportskim vrednostima i solidarnošću u sportu - rekla je Ukrajinka u miks-zoni tokom mastersa u Rimu.

Aktivna je bila i na društvenim mrežama gde su joj sada na meti bili Polina Kudermetova i Karen Hačanov za koje tvrdi da su javno koristili Georgijevsku lentu, ruski vojni simbol. Takođe je tvrdila da je želela da se o tome oglasi na turnirima ranije ove godine, ali da je, makar prema njenim rečima, WTA "stala na stranu Kudermetove". Kako se to nije dogodilo, osetila se izdanom i smatra da situacija mora da se promeni.

- U pokušaju da pronađem rešenja sa onima koji za njih nikada nisu bili zainteresovani, pretrpela sam ozbiljne negativne posledice zbog konstantnog stresa. Prestala sam da uživam na terenu i na turnirima (izuzev mečeva za reprezentaciju). Videla sam mnoge uznemirujuće stvari, i to me je gušilo i iscrpljivalo. San mi je bio poremećen (već dva meseca živim sa hroničnim nedostatkom sna), što je dovelo do problema sa koncentracijom. Nisam imala snage ni da odgovaram na poslovne poruke ili prijateljima, i osećala sam krivicu zbog takvog stanja, ali sve što se dešavalo bilo je jednostavno previše iscrpljujuće - kaže ona i dodaje: