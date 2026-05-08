Plan je da se Strahinji Erakoviću i Milošu Veljkoviću pridruži Nemanja Gudelj, a iako je u osnovi zadnji vezni bude opcija za štopera kad Dejan Stanković bude u Evropi forsirao fomaciju 3-4-2-1.

Gudelj je u bogatoj karijeri igrao za reprezentaciju i Sevilju kao štoper, a na zalasku karijere sigurno bi mu više prijalo da je u odbrani.

A, da li će Crvena zvezda uspeti da dovede Gudelja, teško je da se proceni u ovom trenutku. Ako Sevilja ispadne iz elitne lige Španije biće slobodan u izboru novog kluba, a u suprotnom scenariju moralo bi da se pregovara i sa slavnim klubom.

Suštinski je odluka na Gudelju, prvenstveno da li je spreman da zaigra u Srbiji, posle duge karijere u Španiji.

Gudelj je jedan u nizu reprezentativaca koje bi na Marakani da vide u timu, radi se na dovođenju bekova Alekse Terzića i Ognjena Mimovića prenosi "Sport klub".

Jasno je da Zvezda sprema promene. Dejan Stanković više ne računa na jednog igrača, i potrebna je zamena. Takođe, Zvezdan Terzić je najavio koje pozicije želi da njegov klub pojača.