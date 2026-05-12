Barselona je u nedelju osvojila svoju 29. titulu prvaka Španije, pošto je pobedom nad Real Madrid osigurala prvo mesto u Primeri tri kola pre kraja prvenstva.

Nemački stručnjak (61) imao je ugovor i za narednu sezonu, a sada je saradnja produžena za još godinu dana, uz opciju dodatnog produžetka.

- Veoma sam srećan zbog ovoga. Klub je meni i mom stručnom štabu pružio poverenje da nastavimo da radimo još godinu ili dve - rekao je Flik.

Barselona ima priliku da sezonu završi sa 100 osvojenih bodova.

- Mnogi treneri bi bili zadovoljni ugovorom na tri, četiri ili pet godina, ali u slučaju Barselone dobro je ograničiti trajanje. Veoma to cenim - izjavio je nemački trener.

- Idemo do 2028, pa ćemo videti da li je sve kako treba i onda eventualno odlučiti o još jednoj godini. Klub ima pravo, imam ga i ja, mislim da je to dobar dogovor - dodao je on.

Flik je na klupi Barselone nasledio Ćavija u leto 2024. godine, a već u prvoj sezoni osvojio je Kup kralja.

Pre dolaska u Barselonu, Flik je dve godine vodio reprezentaciju Nemačke, nakon uspešnog mandata u Bajernu iz Mingena od 2019. do 2021. godine.

Sa Bajernom je osvojio dve titule u Bundesligi, kao i Ligu šampiona i Svetsko klupsko prvenstvo 2020. godine.