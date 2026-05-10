Barsa je tako osvojila drugu titulu u nizu i ukupno 29. u svojoj bogatoj istoriji. Real je i dalje rekorder sa 36 trofeja.

Domaći tim je bolje ušao u susret i već u ranoj fazi imao nekoliko dobrih prilika. Markus Rašford je bio veoma aktivan, ali je Tibo Kurtoa u više navrata odlično reagovao. Real je pretio preko Vinisijusa Žuniora i Gonzala Garsije, koji je propustio i jednu veliku priliku u prvom delu meča.

Prvi pogodak stigao je u devetom minutu. Rašford je izveo slobodan udarac sa ivice kaznenog prostora i preciznim udarcem pogodio same rašlje za vođstvo Barselone 1:0.

Domaći tim je nastavio sa inicijativom, a u 18. minutu udvostručio prednost. Posle dobre akcije i asistencije Danija Olma, Feran Tores je reagovao u kaznenom prostoru i preciznim udarcem poslao loptu u desni ugao za 2:0.

Real Madrid je do kraja prvog poluvremena imao više pokušaja da se vrati u meč. Džud Belingem je postigao pogodak u 63. minutu, ali je on poništen zbog ofsajda. Vinisijus je propustio nekoliko prilika, dok je Barselona preko Rašforda i Fermina imala šanse da dodatno uveća prednost.

U drugom poluvremenu viđena je velika borba na sredini terena, uz brojne prekide, izmene i više žutih kartona na obe strane. Barselona je kontrolisala ritam igre i održavala prednost, dok je Real pokušavao da pritiskom i kornerima dođe do pogotka.

Rezultat se do kraja ipak nije menjao, te je veliko slavlje u Barseloni moglo da počne.