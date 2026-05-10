Fudbalerima Milana visi plasman u Ligu šampiona za narednu sezonu, pošto su iznenađujuće lako poraženi od Atalante na svom San Siru – 3:2 (2:0).

Nakon 36. odigranih kola u Seriji A, italijanski gigant nalazi se na petom mestu na tabeli sa identičnim brojem bodova kao i četvrtoplasirana Roma - 68, dok Juventus na trećoj poziciji ima jedan više. Napoli je drugi sa 70, lider i novi šampion Inter odavno je nedostižan, dok sa druge strane Komo ozbiljno vreba i preti sa pozicije šest – 65. Do kraja je ostalo dva kola.

„Boginja provincije“ nije imala rezultatski imperativ pošto je sedma i ostaje bez Evrope, ali je uprkos tome održala lekciju favoritu i Grada mode. Tim iz Bergama je poveo već u sedmom minutu golom Edersona, da bi Zapakosta na asistenciju Nikole Krstovića povisio na 2:0 u 29. minutu. Samo što je krenulo drugo poluvreme, Đakomo Raspadori je bio strelac - 3:0 u 52. minutu. Sve je slutilo na istinsku bruku Milana, ali se tome usprotivio Strahinja Pavlović. Srpski štoper je ublažio poraz golom glavom u 88. minutu, dok je konačnih 3:2 postavio Enkunku sa penala.