Veterani Partizana i Ajaksa odigrali su ove večeri u Sportskom centru "Partizan – Teleoptik" u Zemunu prijateljsku utakmicu u kojoj je "parni valjak" ostvario ubedljivu pobedu 8:2.

Najstarija aktivna sekcija crno-belih pružila je sjajnu partiju protiv ekipe iz prestonice Holandije, mada rezultat u mečevima ovakvog tipa nikada nije u prvom planu.

Trostruki strelac za crno-bele bio je Miloš Bogunović, Nikola Grubješić je postigao dva pogotka, a po jednom su se u listu strelaca upisivali Marko Vranić, Marko Jovanović i Darko Tešović.

- Nakon odigranog susreta svaki fudbaler Ajaksa je dobio na poklon zlatnu značku Partizana i zahvalnicu za učešću ispisanu na holandskom jeziku.

U restoranu na "Teleoptiku" upriličena je potom zajednička večera koja je još više učvrstila odnose dva kluba koji sa ponosom mogu da se pohvale da imaju dve najbolje omladinske škole na Starom kontinentu - stoji na zvaničnom sajtu Partizana.

Partizan je na ovom meču nastupao u sastavu: Saša Aleksić, Milivoje Ćirković, Željko Radojičić, Igor Duljaj, Marko Jovanović, Gabrijel Radojičić, Darko Tešović, Milan Smiljanić, Miloš Bogunović, Nebojša Marinković, Ljubinko Drulović, Bojan Zavišić, Ivan Radovanović, Nenad Adamović. Dejan Rusmir, Marko Vranić i Nemanja Pavlović.