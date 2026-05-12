Odlazak ove legendarne trkačice u 36. godini života ostavlja veliku prazninu, naročito jer se dogodio usred priprema za maraton u Otavi, planiran za kraj maja.

Melese je bila u punom treningu u Adis Abebi kada je doživela kolaps, što je surova podsetnik na to koliko su granice ljudske izdržljivosti u maratonu krhke, čak i za one najspremnije.



Karijera Melese bila je obeležena istorijskim rezultatima na tri kontinenta. Njen trijumf u Hjustonu i Pragu, uz fantastično srebro na Čikaškom maratonu 2015. godine, svrstali su je u red najpouzdanijih dugoprugašica sveta. Iako prošle godine u Pekingu nije uspela da završi trku, njena upornost da se vrati vrhunskoj formi za nastupe u 2026. godini bila je inspiracija mnogim mladim atletičarima u Etiopiji.



Atletska federacija Etiopije s pravom ju je nazvala herojem nacije. Dok se čekaju rezultati obdukcije koji bi trebalo da razjasne uzrok smrti, maratonski svet se oprašta od žene koja je simbolizovala snagu, mirnoću i neverovatnu radnu etiku.



Njen rekord i pobednički osmesi sa postolja u Šangaju i Pragu ostaće trajna uspomena na jednu od najboljih etiopskih maratonki svoje generacije.