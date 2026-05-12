-Dolazim iz malog grada u Srbiji (Novi Pazar, prim. aut.) i muslimanske porodice koja nije navikla na profesionalni sport. Prioritet je bila škola, a ne sport i nisam trenirala ništa. Ali, imala sam momenat kada sam morala početi nešto da igram, da vežbam, da imam neku aktivnost da bih dobila bolje ocene. I rekla sam: 'U redu, ja sam žensko. Mogu da igram košarku, ali to nije moja stvar. Previše je kontakta. To je težak sport'. Onda sam rekla: 'Tenis? Ne, nisam za individualne sportove'. Blizu kuće mi je bio odbojkaški klub. Dva ili tri minuta hoda. I pomislila sam: 'U redu, blizu je. Mogu da idem i mogu da se brzo vratim kući'. Samo sam počela i slagalica je sama počela da se slaže - rekla je Hena Kurtagić.

Interesantno je da je samo za mesec dana uspela da dođe do reprezentativnog dresa.

-Išlo je brzo i nisam imala vremena da razmislim da li to želim ili ne. I posle mesec dana, reprezentacija za devojke do 15-16 godina je došla u moj grad po prvi put ikad. Bila sam tamo i izabrali su visoke devojke među kojima sam bila i ja. Posle mesec dana treniranja odbojke završila sam na pripremama reprezentacije. Ludo! Nisam imala ulogu, poziciju... Ništa! I naravno, bilo je loše jer nisam znala kako da se postavim i da udarim loptu. Ali, sviđalo mi se jer sam upoznala neke nove ljude koje bez odbojke verovatno nikada ne bih upoznala. Imala sam jednog tako finog trenera... Dino Zoranić mu je ime. Sa njim sam radila dan i noć.

Nije lako uskladiti trenige i post.

-Kao muslimani smo imali naše praznike Ramazan i Bajram. Ramazan je praktično celodnevni post. Od trenutka kada Sunce izađe do trenutka kada zađe. Morate da postite, što znači bez hrane, pića, vode, bilo čega... Ne možete ni da trenirate u tom periodu. Kada Sunce zađe, možeš da jedeš i toliko si gladan da misliš da možeš mnogo da pojedeš. Ali, ne možeš. Ja bih jela i otišla na trening. To je bio haos. Trčali smo i igrali odbojku i u jednom trenutku sam pomislila: 'Želim da povraćam. Ne mogu više'. U ponoć! Imala sam mnogo smešnih trenutaka koji sada deluju kao lepe uspomene. I srećna sam što sam izabrala ovaj put jer sam mogla da odem na neki drugi sport koji bih možda volela, ali ne ovoliko - zaključila je Hena.