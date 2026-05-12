Dončić će sada morati da se dodatno oporavlja od povrede, ali to nije razlog zašto ga ovog leta nećemo gledati u dresu reprezentacije Slovenije – što je odluka koju je objavio putem svog Instagrama.

-Volim moje kćerke više od svega, one su mi uvek na prvom mestu u životu. Dok se borim za zajedničko starateljstvo nad kćerkama, bio sam prinuđen da donesem tešku odluku između putovanja i igranja za reprezentaciju Slovenije i provođenja vremena sa kćerkama ovog leta. Nažalost, bilo je ekstremno teško da ih viđam prethodnih osam meseci - napisao je Dončić i dodao:

-Sve sam dao da bih predstavljao Sloveniju i razočaran sam što neću moći da igram za moju zemlju ovog leta. Ali, u ovom trenutku su mi kćerke i odgovornost kao oca prioriteti.

Teško da bi Dončiću nešto moglo da se zameri, ne samo s obzirom na privatne probleme, već i na činjenicu da je jedna od retkih NBA zvezda koja je uvek bila tu za državni tim.

U prvom sledećem prozoru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, Slovenija 3. jula gostuje u Estoniji, dok tri dana kasnije dočekuje Švedsku.

Luka je već neko vreme u centru pažnje zbog razvoda, a jasno je da će se voditi velika borba za starateljstvo nad decom. Suđenje je već nekoliko puta pomerano.

Sa druge strane Dončić je igrao odličnu sezonu, ali... Povreda ga je omela na kraju i nije uspeo da se oporavi u samoj završnici...