Luka Dončić je već neko vreme van terena zbog povrede, a oporavak ide sporije nego što se očekivalo.

Naime, prema poslednjim prognozama, Slovenac bi mogao da propusti i početak polufinala Zapadne konferencije, ukoliko se Lejkersi plasiraju u narednu rundu, javlja Šams Čaranija.

- Rečeno mi je da njegov oporavak ide sporijim tokom. Ako Lejkersi prođu dalje i budu igrali protiv Oklahome, očekuje se da Luka Dončić propusti početak te serije - rekao je Čaranija

Novinar ESPN-a dodaje da i dalje nema jasnog vremenskog okvira za povratak.

- Počeo je da se postepeno vraća treninzima na terenu, ali još nije došao do faze punih kontakata i timskih treninga.

Dončić je van terena od drugog aprila, a u međuvremenu je bio u Evropi gde je obavio specijalizovane medicinske tretmane. Takođe, zajedno sa Novakom Đokovićem je uživo gledao meč košarkaša Real Madrida i Crvene zvezde.

Uprkos njegovom izostanku, Lejkersima odlično ide u ovoj seriji pošto vode sa 3:1.