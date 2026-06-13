Košarkaši Olimpijakosa osvojili su titulu šampiona Grčke, pošto su večeras u majstorici finala plej-ofa savladali Panatinaikos rezultatom 89:85.



Olimpijakos je tituli prvaka Evrope pridodao domaću titulu, 16. u istoriji i krunisao sjajnu sezonu.



Evan Furnije ubacio je 22, a Saša Vezenkov 19 poena.



Srpski reprezentativac Nikola Milutinov je za nepunih 35 minuta postigao 14 poena, bez promašaja.



Najbolji igrač "zelenih" Kendrik Nan je napustio teren sredinom treće četvrtine posle druge tehničke greške nakon sukoba sa Vezenkovim, a isključen je i Tajrik Džons iz Olimpijakosa jer je pokušao fizički da se obračuna sa Nanom.