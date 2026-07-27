Već danima, nedeljama, pa i mesecima traju spekulacije oko povratka Ognjena Mimovića u Crvenu zvezdu posle neuspele epizode u Fenerbahčeu.

Crveno-beli žele da vrate desnog beka reprezentacije Srbijem, ali ne po svaku cenu. Mimović je otpisan i na njega Turci ne računaju, ipak, to ih nije obeshrabrilo da postave prilično visoku cenu.

Zvezda je reagovala i ponudila 1.500.000 evra, ali to očigledno nije dovoljno, pišu turski mediji.

Navodno, Fenerbahče je rad da Mimović pošalje na pozajmicu u redove Gectepa, pre nego u Zvezdu. Videćemo kako će se dalje razvijati situacija.