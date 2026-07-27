Velbek ima još godinu dana ugovora sa Brajtonom, a u klubu su upoznati sa interesovanjem londonskog velikana.

Novi menadžer Čelsija Ćabi Alonso u iskusnom napadaču vidi igrača koji bi, osim kvaliteta na terenu, doneo i neophodno lidersko iskustvo u svlačionicu. To predstavlja značajan zaokret u transfer politici kluba, koji je prethodnih godina uglavnom dovodio mlađe fudbalere sa velikim razvojnim potencijalom.

Velbek je prošle sezone odigrao 37 od mogućih 38 utakmica u Premijer ligi i postigao 13 golova, što je njegov najbolji ligaški učinak u karijeri. Od dolaska u Brajton iz Votforda 2020. godine upisao je 201 nastup i postigao 51 pogodak.

U međuvremenu se u klub vratio i Nikolas Džekson posle pozajmice u Bajernu, koji nije iskoristio opciju otkupa ugovora. Ipak, senegalski reprezentativac nije bio deo ekipe na pripremnoj turneji po Australiji, a interesovanje za njega pokazala je Aston Vila.

Velbek je profesionalnu karijeru započeo u Mančester junajtedu, za koji je postigao 29 golova na 142 utakmice, pre nego što je 2014. prešao u Arsenal. Za "tobdžije" je na 126 mečeva postigao 32 gola, a potom je jednu sezonu proveo u Votfordu pre odlaska u Brajton.