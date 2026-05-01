Trener Brajtona Fabijan Hirceler odlučio je da angažuje MMA borca u rad prvog tima kako bi njegova ekipa postala čvršća i opasnija u prekidima.

- Ne želimo da budemo samo ekipa koja igra lep fudbal. U određenim trenucima na terenu prosto moraš da pokažeš čvrstinu, otpornost i da dobijaš te lične bitke - jasan je bio Hirceler.

Menadžer tima sa juga Engleske objasnio je da principi mešovitih borilačkih veština, koji se baziraju na duelima jedan na jedan, mogu doneti ozbiljnu prednost u fudbalu. Ovo je ujedno i način da Brajton pronađe alternativne metode kako bi u kaznenom prostoru mogao da se nosi sa fizički dominantnijim i višim ekipama. Hirceler tako nastavlja tradiciju atraktivnog fudbala koju su pre njega gajili Grejem Poter i Roberto De Zerbi, ali uz dodatak onih neophodnih, "prljavijih" elemenata.