Fudbaleri Crvene zvezde i Olimpijakosa će 9. maja, pre i tokom utakmice protiv Novog Pazara, obeležiti veliki jubilej - 40 godina prijateljstva.

-Na utakmici protiv Novog Pazara, 9. maja od 18 časova, obeležićemo 40 godina bratstva sa Olimpijakosom, četiri decenije neraskidivog prijateljstva tokom kojih su naša grčka braća stajala uz Crvenu zvezdu i srpski narod, kako u danima radosti, tako i u najtežim vremenima - stoji u klupskoj objavi.

Podsetili su iz Zvezde na početak prijateljstva i bratstva između dva crveno-bela kluba.

-Postoje utakmice koje se pamte po rezultatu i postoje one koje ostaju zauvek upisane u istoriju zbog poruke koju nose. Upravo jedna takva odigrana je na 'Marakani' u vreme kada je podrška značila više od svake pobede. Dolazak grčkog Olimpijakosa u Beograd nije bio samo fudbalski događaj, već snažna poruka zajedništva. U vremenu delimičnog ukidanja sankcija, upravo je grčki velikan bio prvi koji je došao na Marakanu. Prijateljska utakmica humanitarnog karaktera odigrana je 12. novembra 1994. godine na Marakani, a Crvena zvezda je slavila rezultatom 4:1 golovima dvostrukog strelca Marka Perovića, Darka Kovačevića i Dejana Petkovića - stoji na sajtu Zvezde.

Za Crvenu zvezdu su tada nastupili: Zvonko Milojević (Rade Mojović), Dejan Stefanović, Goran Đorović (Nenad Sakić), Nikola Radmanović, Mitko Stojkovski, Marko Perović, Ivan Adžić (Bratislav Živković), Nebojša Krupniković (Jovan Stanković), Darko Kovačević (Predrag Stanković), Dejan Petković i Goran Stojiljković (Darko Pivaljević).

Olimpijakos je nastupio u sastavu: Panajotis Kaluhidis, Kirijakos Tohouroglu, Milas Hadidis, Marselo Balboa, Hristos Kalađis, Jorgos Amanatidis, Ilija Ivić, Aleksis Aleksandris, Fabijan Estaj, Petros Marinakis i Kirjakos Karataidis.

-Tog dana, rezultat je bio u drugom planu. Mnogo važnija bila je poruka da Crvena zvezda i Srbija nisu sami, da postoji narod koji deli sa nama i radost i tugu i koji ne odustaje od bratstva ni u najtežim vremenima. Kroz godine koje su usledile, Olimpijakos i njegovi navijači su potvrđivali povezanost sa Crvenom zvezdom i našim narodom, pružajući podršku u brojnim izazovnim okolnostima. U tim trenucima, njihova solidarnost bila je jasna, nedvosmislena i iskrena - dodaju iz Zvezde.

Zaključuje se na kraju da bratstvo između Crvene zvezde i Olimpijakosa prevazilazi okvire navijačke povezanosti i predstavlja odnos utemeljen na uzajamnom poštovanju i vrednostima koje traju.

-Posle četiri decenije, jasno je da bratstvo između Crvene zvezde i Olimpijakosa nije slučajnost, već trajno opredeljenje da se uvek bude uz prijatelja. Pozivamo sve zvezdaše da na Marakani 9. maja zajedno obeležimo 40 godina neraskidive veze sa našim grčkim prijateljima i uživamo u još jednoj sjajnoj atmosferi - zaključuju sa "Marakane".