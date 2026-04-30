Italijanski mediji tradicionalno sa pažnjom prate srpsko fudbalsko tržište, a današnja glavna tema čuvenog portala Tuttomercatoweb je Adem Avdić. U svojoj popularnoj rubrici "Talenat dana" (Il talento del giorno), poznati novinar Simone Lorini predstavio je ovog mladića kao apsolutnog levog beka za budućnost srpskog fudbala.

Ono što privlači pažnju jeste način na koji ga Italijani doživljavaju – kada na Apeninima vide talentovanog srpskog defanzivca sa dominantnom levom nogom i pobedničkim karakterom, poređenje sa legendarnim Sinišom Mihajlovićem se jednostavno samo nameće.

Avdić je nedavno postigao prvenac i to u derbiju protiv Partizana čime je dovoljno zahvalio Dejanu Stankoviću na šansi da zaigra od prvog minuta na ovakvom meču.