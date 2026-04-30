Hose Luis Martines Romero, specijalista ortopedije i traumatologije, u razgovoru za "Mundo Deportivo" govorio je o oporavku Karlitosa.

-Ako je u pitanju akutni tenosinovitis, procenjuje se da će oporavak trajati između četiri i šest nedelja, ali ako je povreda dugotrajna i hronična, mogli bismo govoriti o periodu između tri i šest meseci, a to bi značilo da moramo da se oprostimo od tekuće sezone - rekao je Martines Romero.

Alkaras će propustiti Rim i Rolan Garos, a pod znakom pitanje je i Vimbldon.

-U ovom trenutku, govorimo samo o spekulacijama, ali ako nema povrede tetive i nema degeneracije, oporavak je potpun, iako je dugotrajan. Međutim, komplikacije bi čak mogle da primoraju Karlosa da promeni tehniku udarca - ističe ovaj doktor.

Alkaras je povredu doživeo nedavno, kad se povukao sa turnira u Barseloni.