Jovo Lukić, napadač reprezentacije Bosne i Hercegovine i momak o kom priča čitav Balkan, pa i Evropa, dospeo je u javnost golom na Svetskom prvenstvu.

Napadač rođen u Šapcu gradio je karijeru po klubovima iz Republike Srpske gde je igrao za Modriču, Zvijezdu, Slogu iz Doboja, Krupu, a onda došao i do Borca iz Banjaluke.

Posebno interesantan bio je njegov period u Slogi, a nedavno se pojavila i jedna fotografija sa ocem Mitrom iz vremena kada je on bio trener kluba iz Doboja, a Jovo igrač. To je bio period kada je Sloga igrala treći rang, a dresovi su, čini se, bili identični kao Crvene zvezde sa sve sponzorom "Toyotom".

Česta je bila pojava da Crvena zvezda donirala opremu drugim klubovima, pa je verovatno i tada to bio slučaj i otuda i da Jovo Lukić nosi crveno-beli dres.