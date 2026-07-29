Saša Obradović je krajem prošle sezone napustio Crvenu zvezdu. Iskusni stručnjak se u oktobru prošle godine vratio na Mali Kalemegdan, ali nije uspeo da ostvari rezultate kakvi su se očekivali i rastanak je bio neminovan.

Ipak, nije mu mnogo trebalo da pronađe novi klub i naredne sezone će voditi Hapoel iz Jerusalima. Ovaj tim će se takmičiti u Evrokupu, a sada je potvrdio da će mečeve u ovom takmičenju kao domaćin igrao u beogradskoj hali Ranko Žeravica.

- Dragi navijači, naše domaće utakmice Evrokupa igraće se u dvorani Ranko Žeravica u Beogradu do daljnjeg obaveštenja od uprave takmičenja. Klub nastavlja da čini sve što je u njegovoj moći da vrati naše domaće utakmice u Izrael, jer ništa se ne može porediti sa tim da vidimo našu arenu u crveno, Idemo Hapoel - stoji u saopštenju tima iz Jerusalima.

Hapoel ima za cilj da zaigra u Evroligi, a nema sumnje da će biti jedan od najvećih favorita za trofej u Evrokupu.