Najnovije pojačanje Panatinaikosa je Silvejn Fransisko, javlja SDNA.

Grčki „SDNA“ objavio je ove srede uveče da je Toni Parker prihvatio ponudu Dimitrisa Janakopulosa od milion evra da „skrati priču i pusti igrača“, tako da je francuski plejmejker ostao u zelenom, samo atinskoj nijansi.

Fransisko je prerano prihvatio ponudu Parkera da se pridruži takozvanom mega projektu u Vilerbanu, koji možda nikada nije ni bio realan, ali kada se ispostavilo da „istorijski budžet od 53 miliona evra“ zapravo iznosi 24 miliona.

Svestan da, poput Monaka prošle sezone, ni njegov Asvel verovatno neće moći da opravda visoke plate igrača i da će uslediti visoka kazna francuskih vlasti, Parker je prihvatio ponudu vlasnika Panatinaikosa i samo prosledio jednog od najboljih košarkaša Evrolige u poslednjih nekoliko sezona.

- U početku predsednik Asvela Toni Parker nije bio spreman da se odrekne Fransiska, ali je na kraju prihvatio ponudu Panatinaikosa, nakon što je vlasnik grčkog kluba Dimitris Janakopulos odlučio da ispuni jednu od najvećih želja Željka Obradovića, koji je Francuza od početka video kao idealno rešenje na poziciji plejmejkera. Janakopulos je napravio odlučujući potez i ponudio milion evra Asvelu za raskid saradnje sa Fransiskom. Posle nekoliko dana pregovora, Parker je pristao, pa će najbolji plejmejker Evrolige prošle sezone obući dres Panatinaikosa - navodi SDNA.

- Veliku ulogu u završetku transfera odigrala je i želja samog igrača. Fransisko je sa Asvelom imao ugovor po kojem je trebalo da zarađuje i do pet miliona evra po sezoni, ali Panatinaikos nije želeo da naruši platnu strukturu ekipe i jasno je stavio do znanja da neće ponuditi takve uslove. Francuski plejmejker je pristao na finansijski ustupak i odrekao se značajnog dela novca kako bi ostvario ono što je želeo – da obuče dres Panatinaikosa i dobije dugoročnu sigurnost. Na taj način Panatinaikos je završio prelazni rok možda i na najupečatljiviji način, tokom jednog od finansijski najambicioznijih leta u istoriji kluba - zaključak je ovog lista.