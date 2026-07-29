Srpski košarkaš Ognjen Jaramaz novi je član Lijetkabelisa.

Iskusni bek je potpisao ugovor za sezonu 2026/27, u kojoj će sa Lijetkabelisom nastupati u Evrokupu i litvanskom prvenstvu.

Jaramaz u Litvaniju stiže iz Cedevite Olimpije, za koju je igrao u drugom delu prošle sezone.

Sezonu je započeo u Iliriji, gde je na četiri utakmice ABA lige prosečno beležio 11 poena, 5,5 asistencija i jednu ukradenu loptu.

U novembru je prešao u Cedevitu Olimpiju, sa kojom je stigao do četvrtfinala Evrokupa, dok je u ABA ligi prosečno postizao 5,3 poena po meču.

Tridesetogodišnji reprezentativac Srbije iza sebe ima bogato evropsko iskustvo.

U Evroligi je proveo četiri sezone nastupajući za Bajern Minhen, Partizan i Baskoniju, dok je u Evrokupu igrao za Partizan i prošle sezone za Cedevitu Olimpiju.

Tokom karijere nosio je i dresove Mege i španskog San Pablo Burgosa.