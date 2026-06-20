Srpski košarkaš Ognjen Jaramaz nije više igrač Cedevita Olimpije, saopštio je danas klub iz Ljubljane.

Jaramaz (30) je od novembra prošle godine igrao za Cedevita Olimpiiju, u ABA ligi je prosečno beležio 5,9 poena, 1,4 skoka i 1,2 asistencije.

- Ognjen je svojim iskustvom, energijom i borbenošću značajno pomogao ekipi. Zahvaljujemo mu se na profesionalnom odnosu, predanosti i doprinosu klubu i želimo mu mnogo uspeha, zdravlja i sreće u nastavku karijere - naveo je klub iz Ljubljane.

Srpski košarkaš je tokom karijere igrao još i za Megu, Burgos, Partizan, Bajern, Baskoniju i Iliriju.

Jaramaz je sa mladom reprezentacijom Srbije do 20 godina osvojio zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu 2015. i bronzu 2014.