Uprkos pobedi i tome što su prošli dalje u nokaut fazi Svetskog prvenstva, navijači Meksika su se međusobno potukli na ulicama Gvadalahare posle trijumfa nad Južnom Korejom.

Ipak, uprkos velikom slavlju zbog prolaska dalje, meč je ostao u senci incidenata među pristalicama domaće selekcije.

Po završetku utakmice došlo je do sukoba na ulicama, gde su se navijači Meksika međusobno obračunavali pred brojnim prisutnim građanima. Nije se znalo ko koga udara.

Tukli su se međusobno i muškarci i žene, a snimci incidenta ubrzo su se pojavili na društvenim mrežama i izazvali brojne reakcije. Zanimljivo, nigde na snimcima nema policije.

Meksiko je plasman među 32 najbolje ekipe obezbedio već posle dva kola, a nokaut fazu dočekaće sa prvog mesta u grupi.

Rivala će dobiti iz grupa C, E, F, H ili I, dok će meć šesnaestine finala igrati na čuvenoj Asteki.