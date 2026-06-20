Ovoga puta u glavnoj ulozi našla se Argentina, a sve zahvaljujući jednom brazilskom navijaču koji je odlučio da "pomogne" najvećem rivalu na veoma specifičan način.

Naime, među američkim sportskim navijačima godinama postoji verovanje da postavljanje zastave ili dresa na čuvenu statuu Rokija Balboe u Filadelfiji donosi nesreću ekipi koju simbol predstavlja. Mnogi taj fenomen nazivaju "Rokijevim prokletstvom", a lista timova koji su navodno platili cenu takvog poteza postaje sve duža.

Pred početak Mundijala, navijači Ekvadora obukli su Rokija u nacionalni dres i ukrasili statuu zastavama. Samo nekoliko dana kasnije usledio je bolan poraz od Obale Slonovače golom u samoj završnici utakmice. Dovoljno da se priča o prokletstvu ponovo proširi društvenim mrežama.

Upravo zato je potez jednog brazilskog navijača izazvao lavinu reakcija. On je na statuu Rokija postavio argentinsku zastavu, što su mnogi protumačili kao pokušaj da "prokletstvo" prebaci na aktuelne svetske šampione.

Fotografije su se munjevito proširile internetom, a navijači su odmah počeli da raspravljaju da li se Argentina našla na meti neobične tradicije koja već decenijama prati sport u Filadelfiji.

Zanimljivo je da su upravo Brazilci među najopreznijima kada je reč o ovoj temi. Pred meč svoje reprezentacije, brojne brazilske navijačke grupe upozorile su pristalice da ni slučajno ne oblače Rokija u žuto-zeleni dres. Poruka je bila jasna: ne izazivaj sudbinu.

Iako je sve deo navijačkog folklora i nema nikakvih dokaza da statua zaista utiče na rezultate na terenu, priča o "Rokijevom prokletstvu" svake godine dobija nove sledbenike. A kada su u pitanju Mundijal i najveće fudbalske sile sveta, čak i oni najracionalniji ponekad postanu sujeverni.