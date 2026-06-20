Porodica Lionela Mesija uputila je apel javnosti i medijima da pokažu „humanost i uzdržanost“ nakon što je njegov otac Horhe Mesi primljen u bolnicu zbog neimenovanog zdravstvenog problema.

Porodica je u saopštenju navela da je 68-godišnji Horhe Mesi „pod medicinskim nadzorom, da se oporavlja i da njegovo stanje napreduje u skladu sa okolnostima“, ali nije precizirala prirodu bolesti.

- Horhe prolazi kroz zdravstveni problem. Molimo za odgovornost, oprez i humanost. Zdravlje osobe i mir njegove porodice ne treba da budu predmet spekulacija ili neodgovornog medijskog interesovanja - navodi se u saopštenju koje je objavljeno preko Mesijeve medijske kancelarije.

Porodično saopštenje usledilo je nakon što su se u argentinskim medijima pojavile netačne informacije o navodnoj smrti Horhea Mesija. Lionel je nakon pobede Argentine nad Alžirom od 3:0 rekao da prolazi kroz težak lični period, dodajući da njegove emocije nakon postizanja golova nisu bile povezane sa fudbalom.

Horhe Mesi, koji je tokom karijere svog sina imao ključnu ulogu kao agent i poslovni menadžer, pratio je njegov razvoj od dolaska u Barselonu početkom dve hiljaditih, kao i kasnije transfere u PSŽ i Inter Majami.

Porodica je zahvalila na „izrazima podrške, poštovanja i brige“, uz molbu da se poštuju privatnost i dostojanstvo tokom ovog perioda.

Pre nego što se porodica zvanično oglasila, novinarka Florensija Penja je u emisiji „El šou del verano" na TV Luzu preuranjeno i potpuno neprofesionalno saopštila najgoru moguću vest:

- Ne želim da donosim loše vesti, ali Mesijev otac je upravo preminuo. Usred Svetskog prvenstva moraće da ode - izjavila je voditeljka pred kamerama.

Nakon što je shvatila kakav je kardinalni faul napravila, Florensija Penja se javno izvinila i istakla da se „duboko stidi“ svog postupka, posle čega je odmah dala otkaz.

Bezuslovno poverovala

- Izvinjavam se porodici Mesi zbog užasnog trenutka kroz koji prolaze. Izuzetno me je sramota što sam postala prenosilac takve boli. Želim da naglasim da mi je ova lažna informacija stigla tokom trajanja lajva. Produkcijski tim ju je potvrdio, a ja sam im bezuslovno poverovala. Ipak, preuzimam svoj deo odgovornosti za ovaj propust. Zbog toga sam odlučila da dam otkaz i prekinem saradnju sa TV Luzu. Još jednom se najiskrenije izvinjavam, pogrešila sam - poručila je Penja.