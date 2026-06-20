Erik Torstved, Alf Inge Haland i Geran Serlot branili su boje Norveške na Svetskom prvenstvu u SAD 1994. Istorija se ponovila na Mundijalu 2026. jer su u selekciji njihovi naslednici!

Golman Torstved i napadač Serlot nisu uspeli da se nametnu u Nemačkoj dresu Borusije iz Menhengladbaha gde su imali epizodne uloge. Ali Alfi Inge Haland sjajno je igrao na Ostrvu za Notingem Forest, Lids i Mančester siti. Boje Norveške branio je 34 puta, Torstved je gol „vikinga“ čuvao 96 puta dok je najdraži dres Serlot oblačio na 55 utakmica, a postigao je i 15 golova.

Naslednici su posebna priča. Erling Braut Haland (25) rođen je u Lidsu gde je njegov otac igrao, a po svim kriterijumima jedan je od najboljih svetskih napadača poslednjih decenija. Produktivan je bio u svakom klubu (Molde, Salcburg, Dortmund, Mančester siti), a može se pohvaliti nestvarnim skorom u reprezentaciji - 57 golova na 51 utakmici! Legitimno konkuriše za najboljeg strelca aktuelnog Mundijala.

I Aleksander Serlot (30) je dobro poznato ime u svetu fudbala. Trenutno je član Atletika iz Madrida, a upisao je 26 golova na 73 utakmice u Norveškoj. Kristijan Torstved (27) brani boje Sasuola. Deluje u veznom redu i postigao je četiri gola na 38 utakmica za Norvešku.

Sa majke na sina

Nije ništa čudno da sinovi nasleđuju očeve na najvišem fudbalskom nivou, ali Novi Zeland može se podičiti još zanimljivijim podatkom.

Naime, Dženi Bindon je igrala za reprezentaciju Novog Zelanda na svetskim šampionatima 2007. i 2011, a njenim stopama krenuo je sin Tajler, koji brani boje „kengura“ na Mundijalu 2026. i već je igrao protiv Irana.

Porodično nasleđe nastavljeno je na najvećoj fudbalskoj sceni.