Fudbaleri Brazila i Haitija igraju meč drugog kola grupe C na Svetskom prvenstvu.

Sva dešavanja iz Filadelfije možete pratiti putem našeg LIVE bloga.

BRAZIL - HAITI 3:0

Stadion: Fajnenšal Fild

Sudija: Alehandro Ernandes Ernandes (Španija)

Brazil: Alison - Danilo, Markinjos, Magaljaes, Daglas Santos - Gimaraes, Kazemiro - Rafinja, Paketa, Vinisijus - Kunja

Haiti: Plasid - Eksperions, Delkroa, Duverne, Ade, Arkus - Providens, Belegar, Žan Žak, Kazimir - Pjero

78. minut - Drugi put na utakmici je "kariokama" poništen gol zbog ofsajda. Sada je Endik bio u nedozvoljenoj poziciji.

76. minut - Konačno šansa za Brazil u drugom poluvremenu. Odlično se okrenuo Endrik i proigrao Daglasa Santosa, a ovaj iz prilično dobre pozicije prebacuje loptu preko prečke.

74. minut - Značajno je opao tempo u drugom poluvremenu. Jasno je da Brazilci odrađuju posao.

63. minut - Pravo niotkuda velika šansa za Haiti. Ade je tukao glavom sa peterca posle kornera, ali je Alison fantastično odbranio, da bi potom Danilo u potpunosti otklonio opasnost.

56. minut - Vinisijus je upropastio dobru priliku. Dobio je jako lepu loptu, ali se predugo nameštao i na kraju nije ni šutirao.

50. minut - Miran početak drugog dela. Brazil je praktično završio posao u prvih 45 minuta, pa sada ne napada sa tolikim intenzitetom.

Kraj prvog poluvremena!

45+3 minut - Gooool! Evo i trećeg pogotka za Brazil. Vinisijus je izašao sam ispred Plasida i lako ga savladao za 3:0.

40. minut - Potencijalno veliki problem za "selesao". Povredio se Rafinja koji je morao da izađe iz igre, a zamenio ga je Rajan. Ostaje da se vidi kakav je stepen povrede napadača Barselone.

36. minut - Gooool! Ponovo Kunja za 2:0 Brazila! Odličan pas Vinisijusa za Kunju koji je šutirao snažno levom nogom i pogodio.

35. minut - Izveli su igrači Haitija prvi korner na utakmici. Centaršut je bio dobar, ali su se Brazilci odbranili.

33. minut - Brazil kontroliše dešavanja na terenu, ali Anćelotijevi momci nisu impresionirali.

23. minut - Goooool! Vodi Brazil u Filadelfiji! Plasid je odbranio udarac Vinisijusa, ali je na njegovu nesreću Mateus Kunja ostao potpuno sam i zatresao mrežu za 1:0.

17. minut - Pokušaj Vinisijusa. Napadač Reala je šutirao iz ne baš lake pozicije, neko od protivničkih igrača je zakačio loptu i Brazil će imati korner.

12. minut - Rafinja je postigao gol, ali je bio u ofsajdu.

8. minut - Bez većih uzbuđenja na početku. Brazil ima loptu u nogama, ali za sada nema prilika za gol.

Utakmica je počela!

01:30 - Petostruki svetski šampion je na startu Mundijala odigrao 1:1 sa Marokom. Nije tim Karla Anćelotija blistao na toj utakmici, pa će protiv autsajdera pokušati da se popravi i dođe do prvog trijumfa. Haiti je u prvom kolu poražen od Škotske rezultatom 1:0.

01:20 - Dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici drugog kola grupe C na Svetskom prvenstvu između Brazila i Haitija. Uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja iz Filadelfije.