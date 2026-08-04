Muška rukometna kadetska reprezentacija Srbije poražena je večeras od selekcije Slovenije rezultatom 29:24 (14:12) u meču drugog kola Prve grupe glavne faze na Evropskom prvenstvu (U18) u Beogradu.

Srbija je ostala bez plasmana u četvrtfinale i boriće se za plasman od 9. do 12. mesta.

Najefikasniji u sastavu Srbije bili su Aleksandar Stojković sa sedam, Mihajlo Popović sa šest i Filip Marković sa četiri pogotka.

Plasman u Top 8 obezbedile su selekcije Slovenije, Francuske, Islanda, Mađarske, Danske, Španije, Hrvatske i Nemačke.