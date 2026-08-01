Muška rukometna kadetska reprezentacija Srbije savladala je večeras Italiju rezultatom 32:18 (11:12) u trećem kolu B grupe Evropskog šampionata u Beogradu i plasirala se u glavnu fazu turnira.

Najefikasniji u sastavu Srbije bili su Stefan Vojinović, Filip Blečić i Aleksandar Stojković sa po sedam golova.

U glavnoj fazi šampionata formirane su tri grupe sa po četiri reprezentacije.

Srbija će igrati u grupi sa Slovenijom, Nemačkom i Francuskom.

U novu rundu takmičenja Slovenija prenosi dva boda, Srbija i Nemačka po jedan, dok Francuska kreće bez bodova.

Preostale dve grupe čine Island, Hrvatska, Portugal i Mađarska, odnosno Danska, Španija, Poljska i Farska Ostrva.

Plasman u četvrtfinale izboriće osam reprezentacija – po dve najbolje iz svake grupe, kao i dve najuspešnije trećeplasirane selekcije.