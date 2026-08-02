Uroš Medić i Nina Milošević dobili su nagrade od po 100.000 dolara od strane MMA za performans večeri, na spektaklu koji je u subotu održan u Beogradskoj Areni.

Videli smo nestvarne borbe u Beogradu, ljubitelji MMA su bili oduševljeni prikazanim, a na kraju smo videli i četiri bonusa od po 100.000 dolara.

Dva su otišla u ruke Uroša Medića i Nine Milošević, koji su ostvarili pobede u našoj najvećoj areni. Upravo je Mediću pripala čast da zatvori događaj, a za to mu je bio potrebno 30 sekundi – sjajnim udarcima nokautirao je Danijela Rodrigesa.

Nešto ranije, u oktagon je ušla i Nina Milošević, koja je takođe do trijumfa došla nokautom.

Njena rivalka bila je Australijanka Hejli Kauan, a na kraju je Nina uverljivo došla do pobede. I ona je, baš kao i Uroš, nagrađena sa 100.000 za performans večeri.

Za kraj, treba dodati da su po 100.000 dobili i Navajo Stirling i Gilbert Urbina.



