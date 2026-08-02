Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Srđan Spiridonović vratio se u Srbiju početkom ove godine i obukao dres Smedereva, a na startu nove sezone je pokazao klasu.

Krilni napadač iz Beča je sa golom i dve asistencije doneo Smederevu prvu pobedu u novoj sezoni protiv čačanskog Borca – 3:2. Srđan Spiridonović trenutno igra najbolji fudbal od onoga kada je tokom leta 2020. došao u Crvenu zvezdu i sa golovima i asistencijama nagovestio da bi mogao da bude veliko pojačanje crveno-belih. Međutim, tada su rođenog Bečliju zavela svetla Beograda, ekspresno je nestao iz planova Dejana Stankovića, a posle pozajmica u Genčlerbirligiju i Atromitosu na mala vrata je otišao sa stadiona “Rajko Mitić”. Nekoliko godina kasnije Spiridonović je ponovo tema među ljubiteljima srpskog fudbala, ali ovog puta zbog partija u dresu Smedereva.

Spiridonović je odigrao gotovo perfektan meč, postigao je vodeći gol u 37. minutu, a zatim je zabeležio i dve asistencije za Strahinju Lukovića i Irfana Hadžića.

Obožava automobile

Mnogi fudbaleri poznati su po jednom jako zanimljivom hobiju, a to je je skupljanje automobila. Spiridonović spada u tu grupu. Nekadašnji ofanzivni vezista Zvezde može da se pohvali skupocenim "zverkama".

"Spidi" u garaži ima dva automobila marke Merdecedes, odnosno po jedan Audi i BMV. Često se na društvenim mrežama mogu videti fotografije njegovih "ljubimaca", a ono što je interesatno jesu personalizovane tablice sa njegovim nadimkom. Pored toga, nije tajna da obožava tetovaže, kojih na telu ima mnogo.

Problemi zbog zgodne crnke

Pre nešto više od godinu dana je Srđan dospeo u žižu javnosti, jer se na Instagramu pojavio video snimak iz jednog kluba. Kako je situacija sa korona virusom naterala klubove da igračima odrede karantin i spreče ih da se provode, Spidiju je "problem" napravila anonimka devojka iz Srbije.

Marija je okačila video iz provoda sa Spiridonovićem, a navijači koji su to videli, brzo su krenuli da osuđuju ponašanjem ofanzivca crveno-belih. Nije poznato da li su Srđan i Marija u emotivnoj vezi, ali se "Spidi" brzo opravdao za svoje postupke i u kratkom intervalu postigao gol Radu, jedan u Superligi, a jedan u Kupu Srbije.

Trenirao i MMA

Ono što ga razlikuje od svojih kolega fudbalera jeste to da je Spiridonović trenirao borilački sport, tačnije MMA. Kako je i sam rekao jednom prilikom, na to se odlučio jer je mnogo njegovih drugova u Austriji krenulo tim putem i otisnulo se u borbe u ringu.

Dok je bio u Beču, često je na društvenim mrežama objavljivao fotografije kako se bori, a rekao je i da mu je ovaj sport dosta pomogao i spremio ga za travnati teren.



