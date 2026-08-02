Sada već davnog 11. juna 1985. Zabranjeno pušenje izdalo je kultni LP Dok čekaš sabah sa šejtanom, a sada je reč sabah (jutro, svitanje, zora) strah i trepet u evropskom fudbalu. Tim iz Masazira se prošetao do trećeg kola kvalifikacija u Ligi šampiona ostvarivši četiri pobede na utakmicama protiv TNS-a i KuPS-a!

Ukoliko Crvena zvezda eliminiše Hapoel Ber Ševu, a osvajač duple krune u Azerbejdžanu danski Arhus, moguć je duel našeg šampiona i ekipe koja je evropski hit.

Za Sabah je karakteristično da ga vodi Valdas Dambrauskas, litvanski trener koji je na ceni iako dolazi iz jedine evropske zemlje u kojoj fudbal nije najpopularniji sport. Bivši trener RFS, hrvatske Gorice, Ludogoreca, Hajduka, OFI-ja, Omonije i Diošđera stigao je 2025. u Sabah i napravio revoluciju. Potpunio je bacio u drugi plan tradicionalne favorite Neftči i Karabag, a pobedom nad Zirom sa 2:1 u finalu kupa sjajnu sezonu krunisao je osvajanjem duple krune.

Dambrauskas je jedinstven lik. Veliki je ljubitelj šaha, kao i strastveni kvizoman i zaljubljenik u analitiku.

- U životu sam verovatno više igrao šah nego fudbal u kome često kažemo „pokaži mi svoj vezni red i reći ću ti kakvu ekipu imaš“. Isto je u šahu, prvo moraš da naučiš da vladaš centrom - objasnio je Dambrauskas.

- Šah mi je pomogao u trenerskom poslu, ali ne u sferi taktike, nego u kontroli emotivnog stanja. Pogotovo nakon pobeda i poraza, ne smete previše otići u depresiju ni leteti visoko.

Nikad nije profesionalno igrao fudbal jer, kaže, nije imao priliku.

- Trenirao sam atletiku, trčao na duge staze i nisam bio posebno uspešan. Trenirao sam i košarku, kasnije i šah, u kome sam prilično dobar. I sada ga igram, pre nekoliko godina igrao sam za klub iz Panevežisa, kada sam bio trener Ekranasa. Igrao sam i litvansko prvenstvo u brzopoteznom šahu - podseća se Dambrauskas.

Davne 2002. Valdas se kao 25-godišnjak, takmičio se na litvanskoj televiziji u kvizu „Šeši nuliai – milijonas“ (Šest nula - milion), preteči Milionera, i osvojio 1.160 evra i platio sebi put u Englesku, gde se školovao na akademijama, između ostalih i Mančester junajteda.

- Bila je gomila ludih pitanja, čak se pričalo da je nemoguće osvojiti novac. Ali nekako sam uspeo - prisetio se Dambrauskas.

Sabah je osnovan 8. septembra 2017, a pobedio je u prvoj utakmici sa 1:0 u Premijer ligi Azerbejdžana, protiv Kesla FK (sada Šamadži), 12. avgusta 2018. zahvaljujući golu Marka Devića.

Sabah (nadimak sove) je iz Masazira mesta u Apšeronskom okrugu Azerbejdžana. Ima 18.967 stanovnika i nalazi se na istoimenom jezeru 16 kilometara od Bakua. Masazir je sastavljen od persijske reči maseh, „pesak“, i sufiksa zar, što znači mesto sa peskom.

Sabah je ušao u istoriju kao peti tim (Karabag, Neftči, Kapazi Hazar Lankaran) koji je osvojio duplu krunu u Azerbejdžanu, a Valdas Dambrauskas je prvi strani menadžer koji se time može pohvaliti. Deseti put igra u Evropi, a 2023/24. eliminisao ga je Partizan u Ligi konferencije (1:1, 1:1 - 4:5 penalima).

U trofejnoj sezoni Veljko Simić je, kao pozajmljen igrač Sivasa, imao briljantan učinak od 15 golova i 14 asistencija!

Sabah ga je otkupio za 450.000 evra i to je najbolje uložen novac u klupskoj istoriji pošto na misli da stane. Ovoga leta u kvalifikacijama za Ligu šampiona Simić je postigao i namestio gol protiv TNS, a KuPS-u je dao golove na oba meča.

Pored Simića ističu se Poljak Puhač, Hrvat Lepinjica i golgeter Mikels (32), koji je rođen u Nemačkoj (igra za Ruandu) gde je prošao školu Borusije Menhengladbah, a u dresu Sabaha u dva mandata odigrao je 100 utakmica i postigao 57 golova.

Za Sabah igra i Ksander Severina (eks Partizan) koji je došao iz Makabi Haife.