Mario Hezonja se posle pet godina vratio u NBA ligu i potpisao za Klivlend Kavalirse.

Međutim, veliko je pitanje koliko će se dugo zadržati u najjačoj ligi sveta.

Naime, pojavile su se informacije o tome da bi Klivlend mogao da ga otpusti, a sada je to donekle i potvrđeno.

Najnovije informacije o ugovoru iskusnog Hrvata dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država, gde su otkrili i detalje njegovog ugovora. Novinar Majkl Skoto ističe da je ekipa Klivlenda potpisala ugovor an godinu dana, ali onaj koji nije garantovan.

Naime, Kavalirsi su potpsiali jednogodšinji ugovor vredan 2.800.000 dolara sa Hezonjom, ali on postaje garantovan samo ako Hezonja i posle 15. novembra ostane u ekipi Klivlenda.