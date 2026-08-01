Legendarni reprezentativac propustio je prethodni period zbog teške povrede i operacije, zbog čega je čak 11 meseci bio van igre, što je ujedno i njegova najduža pauza otkako se profesionalno bavi basketom 3x3.

Njegov povratak posebno je istakla FIBA, podsetivši da je bilo neobično gledati reprezentaciju Srbije bez čoveka koji je godinama bio jedan od njenih zaštitnih znakova.

Majstorović poslednji put nastupio je u julu 2025. godine, a dug oporavak bio je znatno teži nego što je očekivao.

- Tokom prva četiri ili pet meseci posle operacije stanje moje noge nije se popravljalo. Verujem da su mnogi mislili da se više neću vratiti, pogotovo zbog toga što imam 38 godina - rekao je Majstorović u razgovoru za FIBA.

Priznaje da su ga teški trenuci naveli da ozbiljno razmišlja o završetku karijere, ali je ljubav prema basketu ipak prevagnula.

- Posle povrede razmatrao sam mogućnost da se penzionišem, o tome sam razgovarao i sa suprugom. Ipak, želja i motivacija da nastavim da igram i osvajam turnire nisu nestale. Najvažnije mi je bilo da pokušam da se vratim nakon tako ozbiljne povrede - istakao je srpski reprezentativac.

Dok je bio van terena, nije se potpuno udaljio od sporta. Pratio je sva dešavanja, analizirao utakmice i čekao trenutak kada će ponovo obući dres.

Sada, kada se vratio, ambicije se nisu promenile.

- Uvek ulazim na turnir sa istim ciljem – da ga osvojim. Već nekoliko godina smo broj jedan na svetu i želimo da tako ostane. Naš cilj je da sezonu ponovo završimo na vrhu svetske rang-liste - poručio je Majstorović.

Na kraju je objasnio koliko mu basket znači i zašto nije mogao lako da odustane.

- Basket je promenio moj život. Zahvaljujući njemu ostvario sam sve ono o čemu sam sanjao – da predstavljam Srbiju i osvajam najveće trofeje na svetskim i evropskim prvenstvima, kao i na Olimpijskim igrama. Zato mi je povratak na teren toliko važan - zaključio je jedan od najtrofejnijih srpskih basketaša.