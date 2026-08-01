Veliki bum u teniskoj javnosti napravila je vest da je Marketa Vondrušova suspendovana na četiri godine, tačnije do juna 2030. Za razliku od nje, neki drugi igrači iz vrha imali su povlašćen tretman.

Čehinja je krajem 2025. odbila da pruži doping uzorak, a nakon nekoliko meseci razmatranja, doneta je odluka da se Marketa suspenduje na četiri godine. Iako je, zapravo, žena kojoj je trebalo da da uzorak, kasnila i nije se pojavila u predviđenom vremenu za to.

Agencije za integritet tenisa (ITIA) sada je otkrila sve detalje, a Vondrušova je trebalo da u, za to predviđenih 60 minuta, da uzorak. Međutim, kako se žena iz agencije nije pojavila, Čehinja je otišla i nakon toga je smatrala da nema razloga da priloži test.

Ipak, ITIA tako nije smatrala i odlučila je da je kazni na četiri godine. Očekuje se da će se Marketa žaliti u narednim nedeljama CAS-u, a sigurno je čeka dug i mukotrpan posao. Svakako, izgubiće dragoceno vreme, a u slučaju da žalba ne bude usvojena, tenisu će se vratiti pred Vimbldon 2030.