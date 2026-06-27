Još uvek se priča o suspenziji koju je dobila Marketa Vondrušova.

Nekadašnja šampionka Vimbldona je izbačena iz tenisa na četiri godine zbog odbijanja antidoping testa..

WADA je u zvaničnom odgovoru poručila da se za dalje detalje konkretnog slučaja treba obratiti Međunarodnoj agenciji za integritet tenisa, odnosno ITIA, ali i da je četvorogodišnja suspenzija standardna za ovakvu vrstu prekršaja, osim u posebnim okolnostima, te da status igračice ne može da utiče na odluku.

- To što je neko bivši šampion Vimbldona nije faktor koji se smatra relevantnim prilikom određivanja odgovarajuće sankcije za kršenje antidoping pravila. Svi sportisti su jednaki prema pravilima - poručili su iz WADA za "Legalbet".

Ipak, WADA je objasnila šta pravila kažu u ovakvim situacijama.

- Kada je reč o pravilima, informacije o kršenju antidoping pravila nalaze se u članu 2 Svetskog antidoping kodeksa. Konkretno, izbegavanje, odbijanje ili nepristupanje davanju uzorka od strane sportiste navedeno je u članu 2.3 Kodeksa - navodi se u odgovoru WADA za Legalbet.

Iz WADA su naglasili i da sportisti mogu biti testirani u bilo kom trenutku, ne samo u terminu koji su prethodno naveli kroz sistem boravišta.

- Princip nenajavljenog testiranja van takmičenja jeste da sportisti mogu biti testirani u bilo kom trenutku, uključujući i vreme van jednosatnog termina koji sportisti iz registrovane test grupe navode kroz podatke o boravištu - stoji u odgovoru.

Vondrušova ima pravo žalbe, a njen slučaj je već podelio tenisku javnost. Deo igrača smatra da je kazna prestroga, dok WADA i ITIA ostaju pri stavu da sistem nenajavljenih testiranja mora da važi jednako za sve.