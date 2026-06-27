Još uvek se priča o suspenziji koju je dobila Marketa Vondrušova.

Nekadašnja šampionka Vimbldona je izbačena iz tenisa na četiri godine zbog odbijanja antidoping testa..

WADA je u zvaničnom odgovoru poručila da se za dalje detalje konkretnog slučaja treba obratiti Međunarodnoj agenciji za integritet tenisa, odnosno ITIA, ali i da je četvorogodišnja suspenzija standardna za ovakvu vrstu prekršaja, osim u posebnim okolnostima, te da status igračice ne može da utiče na odluku.

To što je neko bivši šampion Vimbldona nije faktor koji se smatra relevantnim prilikom određivanja odgovarajuće sankcije za kršenje antidoping pravila. Svi sportisti su jednaki prema pravilima - poručili su iz WADA za "Legalbet".

Ipak, WADA je objasnila šta pravila kažu u ovakvim situacijama.

- Kada je reč o pravilima, informacije o kršenju antidoping pravila nalaze se u članu 2 Svetskog antidoping kodeksa. Konkretno, izbegavanje, odbijanje ili nepristupanje davanju uzorka od strane sportiste navedeno je u članu 2.3 Kodeksa - navodi se u odgovoru WADA za Legalbet.

Iz WADA su naglasili i da sportisti mogu biti testirani u bilo kom trenutku, ne samo u terminu koji su prethodno naveli kroz sistem boravišta.

- Princip nenajavljenog testiranja van takmičenja jeste da sportisti mogu biti testirani u bilo kom trenutku, uključujući i vreme van jednosatnog termina koji sportisti iz registrovane test grupe navode kroz podatke o boravištu - stoji u odgovoru.

Vondrušova ima pravo žalbe, a njen slučaj je već podelio tenisku javnost. Deo igrača smatra da je kazna prestroga, dok WADA i ITIA ostaju pri stavu da sistem nenajavljenih testiranja mora da važi jednako za sve.