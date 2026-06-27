Fudbalska reprezentacija Hrvatske večeras igra protiv Gane utakmicu trećeg kola grupe L Svetskog prvenstva. "Vatreni" posle dva kola imaju tri boda i nalaze se na trećem mestu, dok je afrička selekcija druga sa bodom više.

Samim tim, oni su u velikoj prednosti u odnosu na Hrvate, koji nikako ne smeju da zabeleže poraz u ovom meču, ako žele da se plasiraju u nokaut fazu.

Dakle, barem bod "vatrene" sigurno vodi dalje. Pobeda bi mogla čak da im donese i prvo mesto, ali da bi se tako nešto desilo Engleska ne sme da pobedi Panamu.

Utakmica između Hrvatske i Gane je na programu od 23 časa. Možete je gledati na kanalima RTS1 i Arena Sport 2 Premium.