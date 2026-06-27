Fudbaleri Hrvatske večeras od 23 sata igraju protiv Gane meč trećeg kola grupe L na Svetskom prvenstvu.

Tim Zlatka Dalića se nalazi u velikom problemu pošto je pao na tabeli trećeplasiranih timova. Remijem Irana protiv Egipta, "vatreni" su sada ispod ove azijske selekcije na spisku trećeplasiranih, uz odigrani meč manje. U ovom trenutku, Hrvatska je sedma u navedenom poretku i ne sme sebi da dopusti poraz od Gane.

Ako se taj poraz dogodi, sve je izvesnije da bi Hrvatska morala da navija da Kongo u nedelju od 1.30 ne pobedi Uzbekistan i da Alžir posle toga od 4 ujutru ne pobedi Austriju. Ako bude nerešeno, proći će oba tima.

Interesantno je i to da je Senegal sigurno prošao iako ima tri boda, jer ima gol razliku "plus 2", što takođe znači da će ovaj tim takođe biti ispred Hrvata ako oni izgube večeras.

Podsetimo, osam od 12 trećeplasiranih igraće nokaut fazu. Hrvatska i dalje može da završi kao prva, druga ili treća, ali sve više otpada mogućnost da prođe bez ijednog boda protiv Gane.

Dakle, "vatrenima" je potreban bar bod kako bi izbegli šokantnu eliminaciju već u grupnoj fazi.