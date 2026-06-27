Fudbaleri Egipta i Irana odigrali su nerešeno 1:1, dok je Belgija savladala Novi Zeland rezultatom 5:1 u poslednjem kolu grupe G na Svetskom prvenstvu.

Tako su Belgijanci ipak završili kao prvi u grupi sa pet bodova. Isto toliko ima i Egipat, ali su "crveni đavoli" ispred zbog bolje gol razlike. Iran je treći sa tri boda, dok je Novi Zeland poslednji sa jednim bodom. Iranu ostaje da se nada da će uspeti da prođe dalje kao trećeplasirana ekipa.

Atomski fudbal smo gledali na početku utakmice u Sijetlu. Egipat je poveo već u petom minutu. Salah je prihvatio precizan centaršut u petercu i odmah šutirao, ali je odbrana Irana reagovala i izbacila loptu koja se potom odbila do Sabera, a ovaj je natrčao na nju i preciznim udarcem postigao pogodak za vođstvo "faraona".

Odgovor je stigao veoma brzo. Iran je najpre u devetom minutu dobio penal, ali Taremi nije uspeo da ga pretvori u gol. Šobier je zaustavio udarac iskusnog napadača.

To nije obeshrabrilo Irance koji su vrlo brzo došli do izjednačenja. Rezian je naleteo na odbijenu loptu i poslao je u mrežu za 1:1.

Sjajan fudbal je viđen u prvom poluvremenu. Iako do pause nije bilo promene rezultata, šanse su se ređale na obe strane.

U većem delu nastavka je Egipat imao inicijativu. Imali su nekoliko dobroh prilika, ali su i Iranci pretili.

U završnici je viđena prava drama. Alizade je postigao gol u trećem minutu nadoknade za vođstvo Irana, ali je potom pogodak poništen nakon intervencije iz VAR sobe, pošto je Alizade bio u ofsajdu. Malo je nedostajalo da vidimo jednu od najvećih senzacija Mundijala, rezultat se više nije menjao i meč je završen bez pobednika.

Belgija je od samog starta krenula agresivno, želeći da se iskupi za lose partije u prva dva kola. Imali su izabranici Rudija Garsije neke dobre prilike, ali su Novozelanđani odolevali. Zanimljiva situacija viđena je u 22. minutu. Sudija je najpre dosudio penal za Belgiju zbog igranja rukom Surmena, ali je usledila intervencija iz VAR sobe. Glavni arbitar je potom otišao da gleda snimak, nakon čega je promenio odluku jer se ispostavilo da je reprezentativac Novog Zelanda bio u prirodnom položaju.

Ipak, dominacija Belgijanaca je krunisana golom u 28. minutu. Neoprezan je bio Pejn koga je lopta pogodila u kuk i odbila se do Trosara koji pogađa za vođstvo "crvenih đavola".

Na pauzu se otišlo sa tim rezultatom, a već na startu drugog je Belgija duplirala prednost. Igrao se 51. minut, kada je Trosar ponovo bio u glavnoj ulozi. Postigao je ofanzivac i drugi gol na utakmici i tako povisio na 2:0.

Nisu se na tome zaustavili Belgijanci pa je već u 66. minutu na semaforu pisalo 3:0. De Brujne je postigao gol i tada je sve bilo rešeno.

Novi Zeland je uspeo da smanji zaostatak u 84. minutu, kada je Ilajdža Džast savladao Kurtou i postigao gol. Ipak, samo dva minuta kasnije uzvraća Belgija preko Lukakua za 4:1. Konačan rezultat je postavio Salemakers u četvrtom minutu nadoknade, apa je tako evropska ekipa konačno došla do prve pobede na Mundijalu.

EGIPAT - IRAN 1:1 (1:1)

Stadion Sijetl

Sudija: Šimon Marčinjak

EGIPAT (4-2-3-1): Šobeir - Hani, Abdelmonem, Rabija, Fatuh - Saber, Lašin - Ziko, Salah, Ašur - Trezege IRAN (5-3-2): Beiranvand - Mohamadi, Nemati, Kalilzadeh, Kanani, Rezaejan - Ezatolahi, Gorbani, Godos - Mohebi, Taremi

NOVI ZELAND - BELGIJA 1:5 (0:1)

Stadion: BC Place, Vankuver

Sudija: Adham Makadmeh

NOVI ZELAND (4-2-3-1): Krokomb - Pejn, Surmen, Bindon, Kakaće - Stamenić, Bel - Tomas, Sing, Džast - Vud

BELGIJA (4-2-3-1): Kurtoa - De Kujper, Teat, Mehele, Kastanj - Tilemans, Vanaken - Doku, De Brujne, Trosar - De Ketelare

Kraj utakmica!

90+4 minut - Gooool! Još jedan pogodak Belgijanca i pukla je petarda u Vankuveru. U strelce se upisao i Salemakers.

90+6 minut - Ništa od gola! Nakon intervencije iz VAR sobe je ustanovljeno da je Alizade bio u ofsajdu i pogodak je poništen.

90+3 minut - Goooool! Iran stiže do preokreta! Alizade trese mrežu za senzacionalan preokret.

86. minut - Gooool! Prava goleada u Vankuveru! Lukaku je strelac i Belgija ponovo ima +3.

84. minut - Gooool! Upisuje se Novi Zeland. Ilajdža Džast je postigao gol i smanio zaostatak.

73. minut - Sledi pauza za osveženje.

66. minut - Gooool! Evo i trećeg pogotka Belgije. Sada je strelac bio De Brujne. Raspucali su se "crveni đavoli" i žele da se iskupe za slabe dve partije u prva dva kola.

64. minut - Velika prilika za Egipćane. Pokušao je Lašin da vrati loptu u peterac, Ibrahim je šutirao, ali je Beiranvand bio sjajan na golu.

60. minut - Mirno u ovim trenucima na oba meča.

52. minut - Sjajna prilika za Egipat preko Trezegea, ali je njegov pokušaj izblokiran.

51. minut - Goooool! Belgija je duplirala prednost i ponovo je strelac Trosar. Blista napadač Arsenala u Vankuveru.

46. minut - Prete Iranci na samom startu drugog dela. Lopta ide tik preko prečke.

Kraj prvog poluvremena!

42. minut - Napada Egipat koji ima potpunu inicijativu i na sve načine želi da vrati prednost.

40. minut - Opao je tempo na obe utakmice u završnici prvog poluvremena.

34. minut - Šansa za Iran! Lopta je stigla do Rezajana koji je gađao iz prve. Lopta ide preko gola.

28. minut - Gooool! Belgija napokon dolazi do gola. Neoprezan je bio Tim Pejn. Lopta ga je pogodila u kuk i pala pred Trosara koji potom postiže pogodak za vođstvo "đavola".

22. minut - Nema penala za Belgiju! Surmen je igrao rukom nakon šuta De Brujnea. Sudija je otišao da pogleda snimak, ali je ustanovljeno da je štoper Novog Zelanda bio u prirodnom položaju, tako da od jedanesterca nema ništa. Ova odluka arbitra je izazvala veliko nezadovoljstvo među belgijskim navijačima.

13. minut - Goooool! Stiže Iran do izjednačenja! Nije uspeo pre dva minuta da pogodi Taremi sa bele tačke, ali sada jeste Rezian iz igre. Naleteo je na odbijenu loptu i poslao je u mrežu za 1:1.

12. minut - Udarac De Brujnea u okvir gola, brani Krokomb.

11. minut - Stativa! Veliku šansu je imao Leandre Trosar. Gađao je napadač Arsenala sa leve strane, ali nije imao sreće pošto je pogodio okvir gola.

11. minut - Nema gola! Taremi je promašio penal. Šober je odbranio njegov udarac i ostaje 1:0 za Egipat.

9. minut - Biće penal za Iran!

5. minut - Goooool! Rano vođstvo Egipta u Sijetlu! Saber postiže pogodak. Beiranvand je odbio loptu, ali je ona stigla do Sabera koji uz dosta sreće pogađa za 1:0.

4. minut - Prvi opasan napad Belgije. Posle centaršuta sa desne strane je lopta stigla do De Kajpera, ali samo na kratko. Zatim se odbila do Tilemansa koji je tukao iz daljine, ali nije bio precizan.

Utakmice su počele!

04:00 - Situacija pred poslednje kolo je potpuno otvorena. Egipat je prvi sa četiri boda, Iran i Belgija imaju po dva, dok je Novi Zeland na začelju tabele sa jednim osvojenim bodom.

03:55 - Dobro jutro i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmicama trećeg kola grupe G na Svetskom prvenstvu u kojima se sastaju Egipat i Iran, odnosno Novi Zeland i Belgija. Uz sport.alo možete pratiti dešavanja sa ovih mečeva.