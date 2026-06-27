Rezultat na meču Senegal - Irak od sinoć im nikako ne ide u korist, pošto je afrička selekcija slavila sa čak 5:0!

Senegal pred ovaj meč nije imao nijedan bod i imao je negativnu gol-razliku od -3. Ipak, "petarda" protiv Iraka im je drastično podigla šanse, pošto su sada na tri boda i +2, pa su samim tim preskočili mnoge selekcije, pa i Hrvatsku!

Od trećeplasiranih timova su se već plasirali dalje Švedska, Ekvador i Bosna i Hercegovina. Blizu je i Paragvaj, a sada je i Senegal napravio veliki korak napred i nalazi se na petom mestu lestvice, dok je Hrvatska pala na šesto mesto.

Hrvati imaju tri boda i gol-razliku od -1, što će reći da joj eventualni poraz od Gane večeras nikako ne bi odgovarao i mogao bi da znači eliminaciju, iako završe kao trećeplasirani. Onda bi svakako pali na tabeli ispod Južne Koreje. To znači da bi bilo neophodno da ih preteknu samo još dva tima kako bi ispali.

A u opticaju bi bili Alžir, Zelenortska ostrva, Belgija i DR Kongo. To će reći da ako dve od četiri pomenute selekcije dođu do dobrog rezultata, Hrvatska u slučaju poraza od Gane napušta Mundijal.

Bod protiv Gane bi mnogo toga promenio za Hrvatsku, jer bi onda uspeli da se odmaknu ispred i faktički bi obezbedili mesto u nokaut fazi, jer bi preskočili Paragvaj i Senegal, i imali bi četiri boda i gol-razliku od -1 što bi bilo dovoljno.