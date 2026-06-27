Fudbaleri Zelenortskih ostrva ostvarili su istorijski uspeh pošto su osvojili drugo mesto u grupi i izborili plasman u nokaut fazu Svetskog prvenstva!

Ovaj tim je u poslednjem kolu odigrao bez golova sa Saudijskom Arabijom, pa je sa tri remija završio kao drugi ispred Urugvaja koji je izgubio od Španije sa 1:0 i ostao na dva boda.

Ovo je zasigurno najlepša priča Svetskog prvenstva, koja je počela još duelom sa Srbijom u prinateljskom okršaju igranom u Portugalu. Zelenortska ostrva su slavila sa ubedljivih 3:0, a sve to je bio samo početak.

U prvom kolu je usledio senzacionalan remi protiv aktuelnog evropskog šampiona Španije. Golman Vozinja je uspeo da sačuva svoju mrežu netaknutom (0:0) i postane najpopularniji čovek na Svetskom prvenstvu, pošto je za samo nekoliko dana skupio 16 miliona pratilaca na Instagramu.

To nije bilo sve pošto je ova ekipa remizirala i sa Urugvajem (2:2), a onda bodom protiv Saudijske Arabije obezbedila prolaz dalje.

Ova reprezentacija na Transfermarktu vredio oko 50 miliona evra. U šesnaestini finala će igrati protiv branioca titule Argentine.