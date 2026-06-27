Fudbalere koje predvodi Tomas Kristijansen očekuje najteži mogući izazov - selekcija Engleske.

Panama je izgubila sve šanse da se nađe u drugoj rundi, jer je na začelju grupe L bez osvojenog boda. Gubila je Panama od Hrvatske i Gane, i to identičnim rezultatom - 0:1.

Stoga, meč protiv Engleske biće revijalan, u kojem bi mogli da pokažu zašto su se nasli na Mundijalu, potencijalno naprave senzaciju i oproste se od velike scene sa stilom. Ipak, biće to veoma težak poduhvat, znajući da su Englezi došli “naoštreni” na ovo Svetsko prvenstvo.

Takođe, neke situacije sa treninga govore da nije baš sve tako sjajno u taboru Paname.

Kako se navodi, umalo je u fizički obračun ušao Puma Rodrigez, bivši fudbaler Crvene zvezde, jedan od najvećih promašaja u novijoj istoriji kluba. On se verbalno, a umalo i fizički sukobio sa Sesilijom Votermanom, koji su se žestoko posvađali na jednom treningu.