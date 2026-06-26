Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su prvu pripremnu utakmicu u Austriji i pobedili Amšteten sa 2:1.

Dejan Stanković je šansu dao gotovo svim igračima koji su bili na raspolaganju, osim dvojici...

Naime, Daglas Ovusu i Mahmudu Badžo nisu bili u protokolu za ovaj duel i to bi, kako piše "Mozzartsport", mogao da bude signal da bi njih dvojica mogli da napuste redove šampiona Srbije ovog leta.

Zvezda je za Ovusua zimus pomerila granice i platila ga 2.200.000 evra što je rekord kada je u pitanju kupoprodaja igrača u Superligi. Sa druge strane Badžo je doveden kao ozbiljan potenijal i neko ko bi u budućnosti trebalo da radi ono što sada radi Rade Krunić. Plaćen je prošlog leta 3.500.000 evra Dunajskoj Stredi. Ipak, za sada nema ni traga ni glasa od toga što se od njega zaista očekuje.

Dejan Stanković je bio spreman da im pruži šansu, samim tim što ih je poveo na pripreme, ali se čini da će minute morati da traže na drugoj adresi.