Litvanski centar Donatas Motiejunas nije više košarkaš Crvene zvezde, saopštio je danas beogradski klub.

- Motiejunas neće nositi dres našeg kluba u takmičarskoj sezoni 2026-2027. Litvanski centar je igrao prethodnu sezonu kao pozajmljen igrač Monaka (dva meseca), a nakon toga je potpisao ugovor sa našim klubom do kraja sezone. Motiejunas je svojim ponašanjem na terenu i van njega, igrama, radnom etikom, ulogom lidera u svlačionici, na najbolji način reprezentovao naš klub i sve vrednosti koje naš klub propagira. Zbog svega - naš klub mu je zahvalan za sve što je učinio noseći dres Crvene zvezde - navela je Crvena zvezda na svom zvaničnom sajtu.

Motiejunas je prošle sezone odigrao 45 utakmica za Zvezdu i postigao je 316 poena.

- Ovim putem KK Crvena zvezda želi puno sreće, zdravlja i sportskih uspeha u novim profesionalnim izazovima našem Motiejunasu - saopštili su crveno-beli.