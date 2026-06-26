Stigao je Uroš Kabić 2023. godine u Crvenu zvezdu kao veliko pojačanje i potencijalno budućnost crveno-belih. Ipak, nije se naigrao nekadašnji igrač Vojvodine na "Marakani", nije uspeo da se dokaže ni na raznim pozajmicama, pa je usledio povratak i odlazak u OFK Beograd.

Prešao je bez obeštećenja na Karaburmu i iza sebe imao solidnu sezonu, dovoljno solidnu da Dunajska Streda plati za njega 400.000 evra i odvede ga u Slovačku, piše "Mozzartsport".

Kabić je dete Vojvodine, a na "Marakanu" je stigao za 800.000 evra. Bio je na pozajmicama u Torinu i Čukaričkom pre prelaska u OFK Beograd.